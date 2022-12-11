Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

11 Aralık 2022 Pazar, 11:48

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda etkili olan kar nedeniyle yol kapandı. Bir otomobildeki 4 kişi mahsur kaldı.

Telefonla 112'den yardım istenmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1,5 SAAT SONRA ULAŞILDI

Ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, yaklaşık 1,5 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede mahsur kalan 4 kişi ve otomobil, ilçe merkezine indirildi.