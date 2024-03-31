Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:53
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
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Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde sabah saatlerinde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

İKİSİ AĞIR 12 YARALI!

Edinilen bilgiye göre; Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERE SALDIRI

Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ile gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı.

Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine de mermi isabet ederken, 2 ambulans hasar gördü.

 Görevliler ve gazeteciler güvenli alana geçerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


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