Bayburt'ta yasadışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

Bayburt merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:11
Bayburt'ta yasadışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Bayburt merkezli 3 ilde yapılan operasyon kapsamında başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek banka hesaplarında suç işleyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden çok miktarda dijital materyal ve bir adet tabanca ele geçirildi.


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