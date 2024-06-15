Bayburt'ta yasadışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:11

Güncelleme: 15.06.2024 - 09:11

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Bayburt merkezli 3 ilde yapılan operasyon kapsamında başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek banka hesaplarında suç işleyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden çok miktarda dijital materyal ve bir adet tabanca ele geçirildi.