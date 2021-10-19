Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

19 Ekim 2021 Salı, 12:21

Dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cenazeye Selçuk Bayraklar eşi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Erdoğan ve çok sayıda seveni katılıyor.

Taziyeleri, Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Haluk Bayraktar kabul ediyor. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sarıyer’de bulunan aile kabristanlığına götürülecek.

