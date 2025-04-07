'Bayram' ismini verdiği buzağıya üşümesin diye evde bakıyor
Ordu'da Ramazan Bayramı’nın 3. günü doğan buzağıya ‘Bayram’ ismini veren Fatma Tulkar, hava soğuyunca buzağısını üşümemesi için evinde besliyor.
Ordu’da çiftçilik yapan Fatma Tulkar (55), Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğan buzağısına ‘Bayram’ ismini verdi. Tulkar, hava kararınca 'üşümesin' diye buzağıya evinin salonunda bakıyor.
Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi’nde yaşayan Tulkar ailesinin ahırda besledikleri ineklerden biri, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğum yaptı.
‘Bayram’ ismini verdikleri buzağıyı biberonla besleyen aile, gündüzleri annesinin yanına bıraktıkları hayvanı hava kararınca 'üşümesin' diye eve getiriyor. Buzağıya evde bakmanın zor olmasına rağmen bebek gibi ilgilendiklerini belirten Fatma Tulkar, “Bu buzağımız Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğduğu için ismini ‘Bayram’ koyduk. Akşamları hava soğuk olduğundan dolayı üşümesin diye evde bakıyoruz. Bayram’ı biberonla besliyoruz ve üzerini battaniye ile örtüyoruz” dedi.
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