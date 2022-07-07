Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.
Adalet Bakanlığı'ndan cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.
Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.
Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.
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