Bayram tatili dönüşü başladı: TEM'in Bolu geçişinde son durum
Kurban Bayramı tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücülerin, Bolu Dağı’nda rahatça ilerlediği görüldü.
Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Tatilciler, TEM Otoyolu’nda trafiğe takılmadan rahat ilerledi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dönüş yolculuğunda sürücülerin zaman zaman mola vererek dinlenmelerini ve aşırı hızdan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
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