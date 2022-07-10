Kurban Bayramı’nda büyük kentlerde yine manzara değişmedi

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Ankara’da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kurban kesmek için hazırlık yapanlara zor anlar yaşattı. Sonrasında ise sıcak bastırdı. Belediyeler tarafından kurban kesim alanları belirlenmesine karşın yurttaş yine bildiğini okudu. Kurbanlar bu alanların çevresinde kesildi. Belediyeler izinli alanlar dışında kurban kesenlere ceza uyguladı. Ancak birçok kimse cezaya karşın buna uymadı.

AĞILDA KESİM!

Tüm uyarılara karşın ağılların hemen yanında da kurban kesimi yapıldı. Oysa kurbanlıklara acı çektirilmemesi, bu görüntülerin izletilmemesi, hayvanların dua ile kesilmesi gerekiyordu. Ağılda bekleyen hayvanlar, kesilenleri izlemek zorunda kaldı. Bir yanda işkembe temizlenirken bir yandan onun yakınında kurban kesildi. Hijyen kurallarına uyulmadı. Kesim alanlarında çeşmeler vardı. Ancak kesimden sonra alanı temizleyip, ondan sonra kurbanı kesmek yerine, kesim yapılan yerlerde yeniden kurbanlar kesildi. Belediyelerin belirlediği alanlar vardı. Ancak yurttaş beklemek yerine hemen yanında kurbanını kesmeyi tercih etti. Yurttaş, otoparkları, ağaçların altlarını kesim alanına çevirdi. Kesilen kurbanlar da yine hemen orada ailecek parçalandı. Temizlik kurallarına uyulmadığı için kesim alanlarına ağır bir koku hâkimdi. Çünkü kesilen hayvanların iç organları gelişigüzel çevreye yığıldı. El arabalarıyla bir yanda kurbanlıklar, bir yanda da iç organlar taşındı. Uzmanların uyarılarına karşın kesim alanlarında çok sayıda çocuk da vardı. Kesimi izlemek zorunda kalan çocuklardan bazıları korkup kaçtı. Belediyelerin kontrolündeki kesim yerlerinde uzman kasaplar vardı. Alanlar daha temizdi. Kesilecek hayvanlar da gözleri bağlanarak götürülüyordu.

ÖNLEM ALAN YOKTU

Ancak kesim alanlarında başka “kasaplar” da bekliyordu. Üzerleri kan-revan içindeydi. Ne bir önlük vardı, ne de ağızlarında maske. Hayvanlar sürüklenip götürülüyor ve kesiliyordu. Bu arada artan Covid-19 vakalarına karşın kimse önlem almadı. Maske takanların sayısı çok azdı.

Ekonomideki kriz ağıllardaki pazarlığa da yansıdı. Öyle ki 100-200 lira için bile dakikalarca süren kıran kırana pazarlıklar yapıldı. Bayramın ilk gününde ağıllar büyük oranda doluydu.

BİR PARÇA ET İÇİN BEKLEDİLER

Artan yoksulluk kurban kesilen yerlere de yansıdı. Yoksul yurttaş, kesim alanlarının yanında biraz et ya da sakatat alabilmek için bekledi. Bazıları da alanda dolaşarak et istedi. Yoksul ailelerin küçücük çocukları ellerinde kesilen hayvanların iç organları ile sağa sola koşturdu. Bazı kişilerinse işkembe ve bağırsakları toplayarak sattıkları da çevrede konuşulanlar arasındaydı.