Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izinli sayılacak?

Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak. Peki, Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izinli sayılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:08
Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izinli sayılacak?
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını açıkladı. Peki, Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izinli sayılacak?

ÖZEL SEKTÖRDE 9 GÜN İZİN YAPILACAK MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını söyledi. Özel sektörde 9 gün izin konusu işverenlerin insiyatifinde olacak.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."


Bayram tatili haberleri tatil haberleri Cumhurbaşkanlığı haberleri Özel sektör haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’

Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’
Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü
Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…

Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!

İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!
Fatih Mehmet Maçoğlu oy oranını açıkladı: CHP ile fark kapanıyor mu?

Fatih Mehmet Maçoğlu oy oranını açıkladı: CHP ile fark kapanıyor mu?
Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu

Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu