Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:08

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını açıkladı. Peki, Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izinli sayılacak?

ÖZEL SEKTÖRDE 9 GÜN İZİN YAPILACAK MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını söyledi. Özel sektörde 9 gün izin konusu işverenlerin insiyatifinde olacak.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."