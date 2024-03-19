Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Yurttaşlar, Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların takip ettiği 'bayram tatili kaç gün?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:24
Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Abone Ol google-news

Ramazan Bayramı tatil günleri ve tarihi Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda 2024 yılı için belli oldu. Peki, Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

9 Nisan gününe denk gelecek bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil 12 Nisan günü son bulsa da 13-14 Nisan tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle şu anda bayram tatili 5 tam ve bir yarım gün olarak görülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Tatilden hemen önceki tarihin; 8 Nisan Pazartesi gününün dahil edilmesi durumunda önceki hafta sonu ile birleşecek tatil, 9 güne ulaşabilir.


bayram tatili kaç gün haberleri ramazan bayramı haberleri

İlgili Haberler

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'

Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'
Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!
NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!

NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!
Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı
MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!

MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi
Ayrılık acısına dayanamayan genç, metronun üzerine çıkarak seferleri aksattı!

Ayrılık acısına dayanamayan genç, metronun üzerine çıkarak seferleri aksattı!