Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Yurttaşlar, Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların takip ettiği 'bayram tatili kaç gün?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Ramazan Bayramı tatil günleri ve tarihi Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda 2024 yılı için belli oldu. Peki, Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
9 Nisan gününe denk gelecek bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil 12 Nisan günü son bulsa da 13-14 Nisan tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle şu anda bayram tatili 5 tam ve bir yarım gün olarak görülüyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Tatilden hemen önceki tarihin; 8 Nisan Pazartesi gününün dahil edilmesi durumunda önceki hafta sonu ile birleşecek tatil, 9 güne ulaşabilir.
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