Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:24

Güncelleme: 19.03.2024 - 14:24

Ramazan Bayramı tatil günleri ve tarihi Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda 2024 yılı için belli oldu. Peki, Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

9 Nisan gününe denk gelecek bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil 12 Nisan günü son bulsa da 13-14 Nisan tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle şu anda bayram tatili 5 tam ve bir yarım gün olarak görülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Tatilden hemen önceki tarihin; 8 Nisan Pazartesi gününün dahil edilmesi durumunda önceki hafta sonu ile birleşecek tatil, 9 güne ulaşabilir.