Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:09

THY güvenlik görevlisi başvuru süreci devam ediyor. 24 Mart'ta yayımlanan duyuruya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki projelerde istihdam sağlanacak. Peki, 2025 THY Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman? THY Güvenlik Görevlisi alımı şartları nelerdir?

2025 THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

THY Özel Güvenlik görevlisi başvuruları, 24 Mart'ta yayımlanan duyuru ile başladı. Güvenlik görevlisi alımları için belirli bir son başvuru tarihi bulunmuyor; başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan süresi boyunca başvuru yapabilecek.

2025 THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,

01.01.1985 ve sonrası doğumlu,

Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,

Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,

TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,

Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,

Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkın,

Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek adaylar aranmaktadır.