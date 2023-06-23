Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 9 yaralı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 18:42

Güncelleme: 23.06.2023 - 18:42

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergâhta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı ifade edildi.