Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 9 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesi Kalayık mevkii Ankara istikametinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergâhta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!
- Kılıçdaroğlu: Adaylığım size bağlı