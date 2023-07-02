Bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 1 milyon 100 bin araç geçti

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde yolların kesişme noktasındaki Afyonkarahisar'dan, toplam 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:52
Bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 1 milyon 100 bin araç geçti
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yola çıkanlar, Afyonkarahisar'da da trafik yoğunluğu oluşturdu. Kentten İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul ve Konya yönüne giden yollarda araç yoğunluğu gözlendi.

Bayram tatilinin başladığı geçen hafta cumartesi gününden, bugün saat 08.00'e kadar 1 milyon 100 bin aracın Afyonkarahisar'dan farklı illere geçiş yaptığı belirlendi.

AFYONKARAHİSAR- ANTALYA KARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi geçişinde de yoğunluk oluştu. İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerden Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur'a bayram tatiline gidenlerin dönüşe geçmesi ile sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı.

Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri sık sıl yardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.

Antalya dönüşündeki yolda özellikle '34' ve '06' plakalı araçların yoğunluğu dikkati çekti. 


1 milyon afyonkarahisar

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