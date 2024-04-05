Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:56

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:56

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar Bayram tatili sürecinde bankaların açık olup olmayacağını merak etti. Peki, Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.