Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı?
Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 1,5 gün kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı sonrasında bayram tatiline dair araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi, bayram tatilinde bankaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar Bayram tatili sürecinde bankaların açık olup olmayacağını merak etti. Peki, Bayram tatilinde bankalar açık olacak mı?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?
9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.
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