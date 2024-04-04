Bayram tatilinde en çok bilet alınan iller belli oldu

Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:27

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:27

9 günlük bayram tatiline sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken, yetkililer asıl yoğunluğun Cuma gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Otobüs doluluk oranları şimdiden yüzde 90-95 civarına yükselirken, otobüs bilet fiyatlarının bayram öncesinde bölgeden bölgeye göre değiştiği de aktarıldı. Otobüs firması yetkilileri de bayram yolculuğu yapacak olan vatandaşları merdiven altı bilet satışlarına karşı uyardı.



SAHTE BİLET UYARISI

Yurttaşları sahte bilet konusunda uyaran Türkiye Otobüsler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Arabalarımızın doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz. Tatil uzun olunca tabii ek servis ihtiyaçları doğdu. Ek servis oranları da orta düzeyde ilerliyor. Bayram tatili için şu an kısa yolculuklar daha fazla tercih ediliyor. Tatil yörelerinde baya bir yoğunluk var. Akrabalarını görmek isteyenler de uzun yolculukları tercih ediyor. Fiyatlarımız için ise herkes sanırım psikolojik olarak, bizim bilet fiyatlarına bayram üzeri zam yaptığımızı zannediyor ama biz kışın devletin belirlediği fiyatın bile yüzde 30 aşağısında satıyoruz biletleri. Sezonda, doluluk oranlarını yakaladığımız zaman normal fiyatlarımıza dönüyoruz

Şu anda herhangi bir zammımız yok, fiyatlarımız makul. Mesela buradan Adana'ya bin kilometre yol için bilet fiyatı 800 lira, Mardin diyelim bin beş yüz kilometre yol için ise bilet fiyatı bin 500 lira civarında. Seçim yoğunluğu farklıydı, bayram yoğunluğu farklı oluyor. İnsanlar oy kullanmaya gittiler, birçoğu orada kaldı. Ama o farklı bir yolculuktu. Seçimden sonra iki gün biraz yavaşladı işler ama ayın üçünden, dördünden sonra araçlarımız dolu. Bayram yoğunluğu ayın dördünde başlar, dokuzunda biter. Vatandaşımız dediğim gibi psikolojik olarak bu dönemler öncesinde zam yaptığımızı düşünüyor ama durum öyle değil. Ekonomik yapının düzeni belli, bu durum içerisinde çok fazla para kazanma derdinde de değiliz. Biz insanları bir yerden bir yere taşıyalım, bizim amacımız o. Vatandaşlarımızı da bir konuda uyarmak istiyorum. Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar. Bilet alırken normal, belgeli acentelerimizden bilet aldıklarında herhangi bir sorun yaşamayacaklardır. Merdiven altı satışlarda sıkıntı yaşarlar, buna dikkat etsinler" dedi.



EN ÇOK BU İLLER TERCİH EDİLDİ

Ayrıca bilet satış uygulaması olan Obilet, 9 günlük tatil dönemine ilişkin seyahat trendlerini açıkladı Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile okulların ara tatilinin aynı döneme gelmesi, önceki bayram tatili dönemlerine göre seyahat ve turizm ürünlerine olan talepte artışlara neden oldu.

Ancak tüketicilerde bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağı beklentisi olduğundan, söz konusu açıklama yapıldıktan sonra tatil sezonu talebinde olağan dışı bir artış görülmedi.

Obilet üzerinden yapılan rezervasyon verilerine göre, deniz sezonu tam olarak açılmamış olmasına rağmen, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller arasında öne çıktı.

Kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamaları arasında ise Nevşehir, Bursa, Sapanca (Sakarya), Trabzon ve Eskişehir illeri yer aldı.

UÇAK BİLETLERİNDE NEVŞEHİR, IĞDIR VE ERZİNCAN ÖNE ÇIKIYOR

5 Nisan Cuma akşamından başlayan tatil döneminde yurt içi hatlarda Obilet platformu üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında en çok artış görülen yolculuklar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs (Lefkoşa), Düsseldorf ve Aşkabat oldu.

En pahalı uçak bileti tek kişi için 55 bin 676 lira olarak Cancun-İstanbul rotasında, en ucuz bilet ise 622 lira fiyatla Ankara-İstanbul arasında satıldı.

OTOBÜS BİLETLERİNDE KASTAMONU BAŞI ÇEKİYOR

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurt içi yolculuklar Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan, yurt dışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp oldu.

En pahalı otobüs bileti İstanbul-Dortmund arasında 5 bin 840 liraya, en ucuz otobüs bileti ise Gümüşhane-Erzincan arasında 50 liraya satıldı.

ARAÇ KİRALAMADA İSTANBUL VE İZMİR DİKKAT ÇEKİYOR

En yoğun araç kiralanan iller arasında İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu yer aldı.

Ortalama araç kiralama süresi 5,5 gün olurken, Obilet uygulaması üzerinden yapılan en uzun araç kiralama süresi ise 33 gün olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler en çok düşük yakıt tüketimine sahip, küçük motorlu ekonomik araçları tercih etti.