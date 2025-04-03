Bayram tatilinin bilançosu belli oldu: 47 can kaybı, 5 bin 743 yaralı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:31

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:31

Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin 5. günü olan 2 Nisan’da 583 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 959 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bayram tatilinin başladığı günden bu yana toplamda 47 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirten Yerlikaya, 5 bin 743 kişinin de yaralandığını açıkladı.