Şehitliğe bayram ziyaretinde Şehit Enes Budak’ın babası, Özgür Özel’i alnından öptü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’da bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Özel, cenazesinde bir grup tarafından protesto edildiği Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın mezarını ziyaret ederken şehit babası İkram Budak, Özgür Özel’i alnından öptü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’da kıldı. Özel, Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kılınan namazın ardından kabristan ile Garnizon ve polis şehitlikleri ziyaretleri yaptı.

Özel, 2023 yılında cenaze töreninde provokasyona uğradığı, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın kabrini de ziyaret etti.

AİLE İLE BULUŞTU

Şehit Budak’ın Garnizon Şehitliğinde bulunan kabrine giden Özel, burada şehit Enis Budak’ın ailesiyle bir araya geldi.

Özel, şehitlikte Enis Budak’ın kabrine çiçek bıraktı ve babası İkram Budak ile ikiz kardeşi Yunus Budak ile birlikte dua etti.

Dua sonrası vedalaşırken baba İkram Burak Özgür Özel’in alnından öptü. Şehit Budak’ın ikiz kardeşi Yunus Budak da Özel’e “Allah senden razı olsun” dedi.

2023'TEKİ PROVOKASYON NEYDİ?

Irak’ın kuzeyinde 24 Aralık 2023 günü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi, 25 Aralık'ta Manisa’da toprağa verilmişti. Budak'ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken bir grup tarafından protesto edildi. Grubun yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girmişti. Özel, burada da “Özgür dışarı” sloganlarıyla karşılaşmıştı.