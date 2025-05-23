AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşü, uçakta, PKK ve yeni Anayasa konularında, ağzından baklayı çıkarmış:

“Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun.”

“İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok.”

“Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.”

Özel’in erken seçim önerisi için de şunları söylemiş:

“Yani erken seçim olduğu zaman ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecekler?”

“Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Dış politikada hamdolsun yıldızımız giderek parlıyor.”

“Cumhur İttifakı olarak birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz.”

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Erdoğan’ın bu çağrısına ilk yanıt, TELE1’de “Asıl Mesele” programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu gölge bakan Murat Bakan’dan geldi:

“Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz.”

“Anayasayı tanımayan, AYM kaldırılsın diyen, kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay’ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz.”

“Şu anki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor.”

“Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz.”

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İktidarın bugüne kadar yaptığı eylem ve söylemlerden esinlenerek, Anayasa ve erken seçim konularında trajikomik bir fanzin yaptım:

1) Erken seçim yoktur, zaten ne erken ne de geç seçime gereksinme vardır; çünkü İktidar her zaman çok başarılı ve çok güçlüdür.

2) Yargı, yasama, yürütme, iç ve dış politika ve ekonomi, tek bir kişiye bağlıdır.

3) İktidar AYM’nin beğenmediği kararlarını uygulamaz.

4) İktidar beğenmediği yasalara uymaz.

5) İktiidar seçimlerden sonra, muhalif belediyelere el koyabilir, seçilmiş başkanları görevden alabilir ve hapse atabilir.

6) Muhalif belediyelerde çalışanlar, bu belediyelerle iş yapanlar hapse atılabilir şirketlerine, mallarına el konulabilir.

7) Parti Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakip adaylar ve aday olacaklar hapse atılabilir ve orada unutulabilir.

8) Her yıl yeni bir Yargı Paketi çıkarılır, insanların önce suçlanmaları ve hapse atılmaları sonra yargılanmaları sağlanır; yargılamalarda gizli tanıklık ve itirafçılık esastır; delilden sanığa değil, sanıktan karara gidilir; kararlar sanıkların İktidarla olan ilişkilerine göre verilir; kadınlara karşı işlenen suçlarda sanıklara otomatik ceza indirimi, iktidara karşı işlendiği iddia edilen suçlarında ise otomatik ceza artırımı yapılır.

9) Seçimlerde oy sayımları, yasalara göre değil, İktidarın kararlarına göre yapılır.

10) Seçimler gerektiğinde İktidarın kararlarıyla tekrar edilebilir.

11) Diplomaların hangi koşullarda gerekli ya da geçerli olup olmadıklarına İktidar karar verir.

12) Gazeteler, radyolar, televizyonlar ve sosyal medya, iktidarın onayladığı haber ve yorumları yayınlayabilir; İktidarı eleştiren haber ve yorumlar, mahkeme kararı gerekmeksizin RTÜK tarafından cezalandırılır.

13) Temel Hak ve özgürlükler, özellikle ifade ve medya özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş hakkı, İktidarın izin verdiği mekânlarda, zamanlarda ve konularda kullanılabilir.

14) Bütün bu ilkelerin yeni Anayasa’da güvenceye alınması, İktidarın egemenliğinde ve yönetiminde oluşturulacak ve çalıştırılacak bir ortak komisyonda, PKK ile yapılan müzakerelerin ve ulaşılan uzlaşmaların gerekçe olarak kullanılması yoluyla sağlanır.