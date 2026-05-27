Bayram sürecinde ilaç almak için eczaneye gitmek durumunda olanlar, "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelindeki mahalle ve cadde üzerindeki standart serbest eczaneler kapalı olacak. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Eczaneler, bayram tatili ve hafta sonunun ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönerek sabah saat 09.00’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.