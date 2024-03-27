Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatar mı?

Ramazan Bayramı öncesi memurların maaş ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kamu kurumlarında çalışan memurlara maaş ödemeleri 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatar mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:15
Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatar mı?
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Ramazan Bayramına sayılı günler kala, milyonlarca kamu görevlisi de maaş ödemelerine odaklandı. Geçen yıl, Ramazan Bayramı'ndan önce maaş ödemeleri erkene alınmıştı. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatar mı?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.


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