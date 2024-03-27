Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:15

Güncelleme: 27.03.2024 - 22:15

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, milyonlarca kamu görevlisi de maaş ödemelerine odaklandı. Geçen yıl, Ramazan Bayramı'ndan önce maaş ödemeleri erkene alınmıştı. Peki, Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatar mı?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.