Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:01

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:01

Bayram tatilini aileleriyle birlikte gezerek geçirmek isteyen yurttaşlar bazı köprü ve otoyolları ücretsiz olarak kullanabilecek. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretli olacak? İşte, ayrıntılar...

BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve süreçlerin ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz geçişlerin açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ise Resmi Gazete'de yayınlanan bir karar ile, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki işlemler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olduğu duyurulmuştu. Bu uygulamadan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler muaftı.

Bayram günü şehir içi toplu taşıma araçları genellikle ücretsiz hizmet veriyor. 2024 Kurban Bayramı'nda; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulmuştu.