Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretli olacak?

Bayram tatilini aileleriyle birlikte gezerek geçirmek isteyen vatandaşlar bazı köprü ve otoyolları ücretsiz olarak kullanabilecek. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretli olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:58
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretli olacak?
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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar listesi, bayram tatili öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her bayram olduğu gibi 2024 Ramazan Bayramı'nda da bazı köprü ve otoyollar sürücülere ücretsiz olacak. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretli olacak?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.


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