Bayramda tatilci akını… O ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Şeker Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilen turistler ile bölge halkı mesire alanları ile plajları doldurdu.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:08
Bayramda tatilci akını… O ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı!
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Türkiye’nin turizm cenneti Kuşadası’nda, Şeker Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanların Kuşadası’nı tercih etmesiyle kente yakın illerden yerli turist akını oldu. 

Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Şeker Bayramı’nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının da artmasıyla Ramazan Bayramı boyunca Kuşadası’na gelen yerli turistler ile bölge halkı kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı’nı doldurdu. 

Ramazan Bayramı’nda ilçedeki mesire alanlarına da ilgi yoğun oldu. Kuşadası Belediyesi’ne ait Ada Göl Mesire Alanı ile Milli Park’ta adım atacak yer kalmadı. Kuşadası’ndaki Ramazan Bayramı bereketi turistik işletmelere de yansıdı. Kentteki otel ve pansiyonların tamamına yakınında konaklayacak yer kalmadı. Hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü.


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