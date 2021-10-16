Bayramiç sakinleri, iş insanı Mehmet Cengiz’in bakır ocağı projesine karşı dava açtı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Çok sayıda yurttaş ve sivil toplum kuruluşu, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iş insanı Mehmet Cengiz’in holdiginin satın aldığı belirtilen Truva Bakır Şirketi tarafından yapılması planlanan “Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi”ne verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına karşı dava açtı. Kararın iptalini isteyen yurttaşlar, “Tek bir kamu yararı vardır; o da halk sağlığının, dünyanın geleceğinin, gelecek nesillerin yaşam hakkının korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Çarpıcı ifadelerin yer aldığı dilekçede bölgenin birçok canlı ev sahipliği yaptığına dikkat çekilerek “Projenin bulunduğu alanda beş ayrı metalik madencilik projesi bulunmaktadır. Bu projelerden ikisinin liçleme alanı ise doğrudan Kuzey Ege Havzası yağış drenaj alanı içinde kalmaktadır. Projelerin gerek ocaklardan gerekse üretim tesislerinden kaynaklanacak yaşanması muhtemel kirli su sızıntıları ve tesiste gerçekleşecek olası bir kaza, Karamenderes Nehri ile Bayramiç ve Ezine ovaları için göz ardı edilemeyecek riskler barındırmaktadır” denildi.

ÇED raporunda projeye ilişkin havza bazlı bir değerlendirme ortaya konulmadığı vurgulanan dilekçede, Muratlar ve Hacıbekirler köylerine su temin eden kaynakların planlanan madencilik faaliyetlerinden etkilenmesi ve bu nedenle kurumasının kaçınılmaz olduğunun altı çizildi. Dilekçede özetle şöyle denildi:

“Projenin temel insan ve ekosistem hakkı olan sağlıklı suya erişimi engelleyeceği veya su kalitesine zarar vereceği göz önünde bulundurulduğunda ve ÇED raporunda bölgedeki su varlıklarının telafisine yönelik bir çözüm sunulmadığı değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının yalnızca projenin su varlıklarına etkisi sebebiyle dahi iptal edilmesi gerekliliği açıktır.”

‘ACİLEN DURDURULMALI’

Dilekçede, ekosistemin, çevre ve insan sağlığının, temiz hava, tatlı su güvencesi ve güvenliğinin ciddi zarar görmesi ihtimali karşısında gecikmeksizin yürütmenin durdurulmasına gerektiği belirtildi.