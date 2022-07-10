Bayramın ikinci gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 09:49
Bayramın ikinci gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum bültenine göre, İzmit-Sakarya yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya istikametinden tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65'inci kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamındaki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69'uncu kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde selin oluşturduğu tahribat sonrası yürütülen yapım-bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.


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