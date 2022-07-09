Bayramın ilk gününde yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:04

KGM'nin yol durum bültenine göre, bayram dolayısıyla 18 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar (yap-işlet-devret projeleri hariç) Genel Müdürlüğün sorumluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçilebilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı ile Karacabey kavşakları 13-14'üncü kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolunun 4-6'ncı kilometrelerinde (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları devam ettiğinden trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-40'ıncı kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38'inci kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43'üncü kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 3-5'inci kilometrelerinde TCDD'ye ait duvar çalışmaları nedeniyle Kayseri istikameti yönünde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapıldı. Sürücülerin bu bölgede trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çat-Bingöl yolunun 65-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.