Bayramov ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:08

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı'na Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Hakan Fidan atandı.

Son olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı görevini devredecek Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, görev süresince Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlenmesi için yaptığı faaliyetler dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti, gelecek çalışmalarında başarılar diledi.

Çavuşoğlu da Bayramov'a teşekkür ederek bakanlığı döneminde daima Azerbaycan ve Türkiye'nin çıkarlarını gözettiğini, bundan sonra da iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.