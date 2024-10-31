Husumetlisini vurdu, intihar etti!
Balıkesir’de otomatik av tüfeğiyle önce husumetlisini vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Karapürçek Kırsal Mahallesi’nde saat 14.00 sularında A.Ü. (63) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan A.O.G. (66) arasında kavga çıktı.
Otomatik av tüfeğiyle A.O.G.’ye ateş eden A.Ü. ardından kendini vurdu.
2 şahıs da olay yerinde hayatını kaybederken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Balıkesir #husumet #intihar
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