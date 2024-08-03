Bayrampaşa’da dehşet: Otobüsün önünü kesip ağabeyine ateş açtı!
Bayrampaşa’da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Raif T. (40) uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi T.’yi direksiyon başındayken kurşunladı. Saldırgan Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yıldırım Mahallesi’nde, bugün saat 07.30 sıralarında kardeş olan Rahmi T. (43) ile Raif T. (40) arasında alacak verecek nedeniyle husumet vardı.
Uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabey Rahmi T. otobüsle hareket halindeyken kardeşi Raif T. kendi aracıyla otobüsün önünü kesti. Belinden çıkardığı silahı ağabeyine doğrultan Raif T. ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi T.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Rahmi T. yoğun bakıma alındı.
Raif T. ise önce Tekirdağ’a oradan da Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken, yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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