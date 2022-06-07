Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı
Bayrampaşa'da çatal kaşıklara polisaj yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Bayrampaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki polisaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Muratpaşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Küçük Coşkun Sokak'taki 4 katlı iş yerinin en üst katında bulunan polisaj imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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