Bayrampaşa'da İSTAÇ aracı diğer araçları ezdi: Çok sayıda yaralı
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da İSTAÇ aracı yokuş çıkarken 8 araca çarptı. Kaza nedeniyle son sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 araca çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #bayrampaşa #zincirleme trafik kazası
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