Bayrampaşa'da İSTAÇ aracı diğer araçları ezdi: Çok sayıda yaralı

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da İSTAÇ aracı yokuş çıkarken 8 araca çarptı. Kaza nedeniyle son sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bayrampaşa'da İSTAÇ aracı diğer araçları ezdi: Çok sayıda yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:35

Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 araca çarptı. 

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


Etiketler: #bayrampaşa #zincirleme trafik kazası

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