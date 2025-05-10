Bayrampaşa'da pes dedirten vurgun: Kendisini 'oğlu' olarak tanıtıp 400 bin TL dolandırdı!
Bayrampaşa’da kendisini oğlu olarak tanıtıp 400 bin TL dolandıran şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın dolandırıcılık yaptığı şahsın evine gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa’da 15 Nisan Salı günü, G.Ü.’yü (84) telefonla arayan şüpheli, kendisini oğlu olarak tanıttı.
Telefonda yapılan yönlendirme üzerine G.Ü., ikametine gelen kişiye yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.
"ELDENCİ" LAKAPLI DOLANDIRICI ŞÜPHELİSİ PENDİK’TE YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin, 12 adet suç kaydı bulunan S.K. (36) olduğu tespit edildi.
Şüpheli, 9 Mayıs Cuma günü Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dolandırıcılığın gerçekleştiği adrese geldiği anlar yer aldı.
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