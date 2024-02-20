Bayrampaşa'da 'sahte tereyağı' operasyonu
Piyasaya sürülmek istenen sahte tereyağları Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı operasyonla ele geçirildi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri depo görünümlü bir işyeri içerisinde çok sayıda tereyağı görünümlü bitkisel yağ olduğu ihbarınını aldı.
Bir süre takip edilen işyerine şüpheli şahısların girdiğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda pazar ve marketlere satılan 3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tereyağı görünümlü bitkisel yağ ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde işyerinde ele geçirilen yağların üzerinde ünlü markalara ait sahte etiketler olduğu dikkat çekti. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede yağların tereyağı olmadığını içerisine katılan kimyasal maddelerle sarı renge çevrilen bitkisel yağ olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
İnsan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen yağlar imha edildi. Operasyon esnasında işyerinde bulunan iki kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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