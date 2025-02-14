Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı, Sincik, Gerger, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:54

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.


Etiketler: #adıyaman #eğitim #kar yağışı

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