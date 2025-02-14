Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Adıyaman'ın Gölbaşı, Sincik, Gerger, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.
Etiketler: #adıyaman #eğitim #kar yağışı
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