Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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