Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi: 21 Mart 2025 okullar tatil mi?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:29

Güncelleme: 21.03.2025 - 00:29

Türkiye'de olumsuz hava koşulları nedeni ile birçok ilde eğitime ara verildi. 21 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği iller şu şekilde sıralandı:

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİVAS

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Gürün ilçe genelinde taşımalı eğitim, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaştırma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart 2025 günü 1 gün ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

SAMSUN

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava şartları ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yağışlı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

KARAMAN

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.