Sağanak, kar ve fırtına yurdu vurdu: Üç ilde eğitime ara verildi
Yurtta birçok ilde etkili olan sağanak yağış, kar ve fırtına nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İstanbul'un Şile ilçesi, Zonguldak ve Bolu'da eğitime ara verildi.
Geçtiğimiz haftayı 'ara tatil' olarak geçiren öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yapmış oldu. Ancak yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLARA TATİL
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Bu kararla birlikte Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.
#İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle #Şile'de 20 Kasım Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiş,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 19, 2023
ilçede kamuda hamile, engelli ya da kronik hastalığı olarak çalışan kamu personeli idari izinli sayılacaktır.
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ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME ARA
Batı Karadeniz'de şiddetli fırtına Zonguldak'ta hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.
ÖNEMLİ DUYURU ?— Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) November 19, 2023
??Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
??Kamu kurum ve…
BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
?? DUYURU?— T.C. Bolu Valiliği (@boluvaliligi) November 19, 2023
?? İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
??Kamu…
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