Bebeğin midesinden 3 adet balon çıktı
Gaziantep'te yabancı cisim yutması şikayeti ile tedavi altına alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 adet balon çıkarıldı.
Uzm. Dr. Meltem Gülşan’ın yaptığı detaylı muayene neticesinde İsmet Cihat Kılıç’ın midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde 3 adet balon olduğu tespit edildi.
Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildi.
Balonların yabancı cisim forsepsi ile başarılı bir şekilde çıkarılmasının ardından İsmet Cihat Kılıç, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
"OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLMEKTEDİR"
Uzm. Dr. Meltem Gülşan, yapılan müdahale hakkında
bilgi vererek, "Yabancı cisim yutulması yüzde
90 civarında okul öncesi çocuklarda görülmektedir. Sıklıkla 3 yaş çocuklarda
görülmektedir. Polikliniğimize metal para, toplu iğne, çengelli iğne, bilye,
boncuk, toka, çivi, mıknatıs, saat pilleri ve kemik parçaları yutan minik
hastaların ebeveynleri sıklıkla başvurmaktadır. 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç,
annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu.
Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik.
Midedeki mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon yabancı cisim, forsepsi
ile çıkarıldı. Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların
mide asidi ile hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Neyse ki uygun
zamanda müdahale ile bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde
tedavi edildi" dedi.
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