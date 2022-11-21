Sultangazi'de ağaçlık alanda ikinci yangın!
İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde çıkan yangına yakın bir noktada ikinci kez yangın çıktı. Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangına yakın bir yerde sabah saatlerinde farklı bir yangın çıkmıştı. Ekipler yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
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