Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda bebek arabasında 3 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:52
Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bebek arabası içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bebek arabası içerisinde zulalanmış vaziyette 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.Ş.(28), O.B.(33) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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