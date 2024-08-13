Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda bebek arabasında 3 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bebek arabası içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bebek arabası içerisinde zulalanmış vaziyette 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.Ş.(28), O.B.(33) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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