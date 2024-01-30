Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:04

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:04

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 274 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 gram esrar ve 6 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.