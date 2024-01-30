Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:04
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 274 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 gram esrar ve 6 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

 

 


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