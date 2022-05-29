Bebek sahili nerede? Bebek hangi ilçeye bağlı? Bebek semtinin adı nereden geliyor?

29 Mayıs 2022 Pazar, 15:12

Bebek, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Yüksek gelirli insanların yaşadığı Bebek, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında yer alan bir semttir. Koyu ve sahili ile ünlü olan Bebek'in tarihi Osmanlı döneminden de önceye dayanmaktadır.

BEBEK SEMTİNİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Küçük bir balıkçı köyü olan Bebek'in adını Bebek Çelebi isimli askerden aldığı düşünülmektedir. II. Mehmed'in Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi adlı veya lakaplı bir bölükbaşı tayin ettiğini; Bebek Çelebi'nin semtte bir köşk ve bir bahçe kurduğunu, ölümünden sonra semtin onun adıyla anıldığını yazmaktadır .Bebek tıpkı şimdi olduğu gibi Osmanlı döneminde de rağbet gören bir semtti. Özellikle III. Ahmed döneminden sonra Bebek kalabalıklaşmaya başlamıştır. Hümayunabad Kasrı, Bebek Camii, mektep, çeşme, hamam, değirmen, dükkânlar ve yüksek gelirliler tarafından yalılar inşa edilmiştir. İstanbul'daki ayakta kalan en eski konak unvanına sahip Kavafyan Konağı da Bebek'tedir. Bu dönemlerde yazlık semt olarak kullanılan Bebek 19. yy ortalarında sürekli yaşanan bir semt haline geldi.

1970 yılları sonrasında yapılaşmanın etkileri Bebek'te de görülmüştür. Ahşap ve eski kâgir evler yıkılarak yerlerine apartmanlar yapılmış, Bebek sırtlarının yeşili büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

BEBEK'İN NÜFUSU

Bebek nüfusu 2021 tarihinde 5.602 olarak belirlenmiştir. Bebek İstanbul'un en lüks ve pahalı semtlerinden biridir. Emlak fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması nedeniyle ancak yüksek gelir gruplarının tercih ettikleri bir semt haline gelmiştir.

BEBEK'E NASIL GİDİLİR?

Bebek durağından 22, 22RE, 25E 40, 40T, 42,T otobüsleri geçmektedir.