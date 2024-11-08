Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyon üyeleri ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyelerini kabul etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyon üyeleri ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:00

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon üyeleriyle ileriki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Bilimsel komisyon üyeleri, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin izlenme, değerlendirme ve denetlenme süreçlerini düzenleyecek.


Etiketler: #Sağlık Bakanı #yenidoğan #açıklama

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