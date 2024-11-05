Bebek pudrasıyla karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bebek pudrası ile karıştırılmış 250 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bebek pudrasıyla karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 21:59

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı duyumu alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar neticesinde tespit edilen tır içerisinde bebek pudrasına karıştırılmış şekilde 250 kilo Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Tır sürücüsü M.E. isimli şahıs çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir” denildi.


Etiketler: #bitlis #Bitlis Valiliği #uyuşturucu #bebek pudrası

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