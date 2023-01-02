Bebek Sahili'nde su alan 'lüks tekne' battı
İstanbul Beşiktaş'ta iskelede demirli olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Tekne, içindeki su boşaltıldıktan sonra uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.
Bebek Sahili'nde, 1 Ocak saat 17.30 sıralarında iskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.
1 SAATLİK ÇALIŞMA
Yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi.
Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.
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