Bebek Sahili'nde su alan 'lüks tekne' battı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:29

Bebek Sahili'nde, 1 Ocak saat 17.30 sıralarında iskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA

Yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi.

Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.