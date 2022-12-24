Adıyaman'da tekne alabora oldu: 2 ölü

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:48

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3 gün önce akşam saatlerinde 3 kişi Gölbaşı Gölü'nde gezerken tekne batmış ve şahıslardan Ömer Dağlılar kıyıya ulaşarak yardım istemişti.

Teknede bulunan Kadir İrendeli (60) ve Veysel Erkenekli’yi (38) bulmak için gölde ve çevre kıyılarında AFAD ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipler, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri arama ve tarama çalışması yaptı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ilk gün Veysel Erkenekli’nin cesedi suda bulunarak Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İkinci gün ekiplerin su yüzeyi ve dibinde yaptıkları aramada kaybolan Kadir İrendeli’ye ulaşılamadı. Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalarda balıkçı teknesinin sahibi olan Kadir İrendeli teknenin battığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta, sazlık alanda bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan şahsın cenazesi cenaze aracıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

"İKİ VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün araziyi, sazlıkları ve gölü taradık. Göl yüzeyini AFAD’ın botlarıyla tarama yaptık, gölün altında da sualtı dalgıç timleri arama kurtarma çalışması yürüttü. Maalesef bugün ikinci vatandaşımızı da ölü olarak ekiplerimiz buldu. İki vatandaşımızı kaybettik, ben ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.