Tekneden denize düşen balıkçı yaşamını yitirdi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ağ attığı sırada teknenin devrilmesi sonucu denize düşen balıkçı hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde teknesiyle denize açılan balıkçı Hakkı Özkan, sahilde ağ atarken kayığın devrilmesi sonucu denize düştü.
Balıkçı Özkan, çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, denize düşen Hakkı Özkan’a ilk müdahalesini yaptı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan balıkçı Hakkı Özkan, hayatını kaybetti. Özkan’ın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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