Kadıköy Bostancı sahilde tekne yangını: 6 tekne kullanılamaz hale geldi
İstanbul, Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.
Bostancı sahilde bulunan marinada, 2 Ocak Pazartesi saat 05.15 sıralarında yangın çıktı.
DİĞER TEKNELERE DE SIÇRADI
Marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.
MARİNANIN BEKÇİSİ YAŞANANLARI ANLATTI
Yangının çıktığı marinanın hemen yanında bulunan marinada bekçilik yapan Atilla Yağın yaşananları anlattı.
Yağın, “Saat 05.15 sıralarında, iki marina var burada. Ben yan marinanın gece bekçisiyim. Tekneleri kontrol ediyordum. Gece kulübesine girdim. Tekrar çıktığımda tekneler alev almıştı. Hemen yan taraftaki gece bekçisi arkadaşın yardımına koştum. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahale ettiler. 6 ve üzerinde teknemiz alevlerle birlikte kül oldu. Onun haricinde, ölü ya da yaralımız yok. Yangınımızın sebebi elektrik kaçağından dolayı, kabloların tutuşmasıyla birlikte 6 ve üzerinde teknemizin alev almasıdır" dedi.
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