Bebek sahilinde uygunsuz görüntülenen şüphelilerden biri tutuklandı
İstanbul Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür K. tutuklanırken, Carmen Maria T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.
Beşiktaş’taki Bebek sahilinde dün öğlen saatlerinde Carmen Maria T. ve Özgür K. açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T.’nin kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle şüpheli Özgür K. hakkında "Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından işlem yapıldı. Savcılıkta ifadelerin alınmasının ardından şüpheli Özgür K. tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcı, şüpheli Carmen Maria T. için ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Özgür K.’nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.’nin ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verdi.
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