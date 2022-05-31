Cem Yılmaz'dan 'Bebek sahili' göndermesi

31 Mayıs 2022 Salı, 18:11

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekilen görüntüleri konuşmaya devam ediyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almış; yine Bebek sahilinde çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak bir çekilde güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü.

CEM YILMAZ'DAN 'ŞARKILI' GÖNDERME

Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yaşananların ardından bir 'Bebek sahili' görseli paylaşan komedyen, İzel'in 'Bebek' şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşananlar gündemdeki yerini korurken; İstanbul Valiliği'nden de sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: 'DANS EDİYORDUK'

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadelerine de ulaşıldı.

Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahısların savcılık sorgusu sürüyor.